Франция выступила за диалог между властями Гонконга и оппозицией

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Франция выступает за урегулирование ситуации в Гонконге путем диалога между оппозицией и властями этого специального административного района Китая. Об этом заявила во вторник официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай.

"Мы призываем к сдержанности всех участников конфликта, потому что считаем, что необходимо обеспечить открытый и всеобъемлющий диалог между властями Гонконга и оппозицией. Франция выступает за деэскалацию, которая позволит путем диалога установить доверие между властями и населением", - сказала она.

"Франция глубоко убеждена, что процветание и стабильность Гонконга должны основываться на существовании правового государства с обеспечением независимости юстиции, что должно быть гарантировано соблюдением принципа "одна страна, две системы", который Франция полностью поддерживает", - подчеркнула Ндиай.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволявший выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления. Они сопровождаются насилием, блокированием дорог, поджогами и актами вандализма.