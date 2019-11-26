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Начало процедуры импичмента Трампа

В Конгрессе США подали в суд на глав Минюста и Минторга за отказ предоставить документы

Иск был подан после того, как суд обязал бывшего юрисконсульта Белого дома явиться в Конгресс на слушания по поводу случаев злоупотребления властью со стороны Дональда Трампа

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США подал в федеральный суд столичного округа Колумбия на министров юстиции и торговли Уильяма Барра и Уилбура Росса за их отказ предоставить ряд документов, которые касались стремления администрации США включить в перепись населения в 2020 году вопрос о гражданстве. Соответствующее 85-страничное исковое заявление было размещено в электронной базе суда.

"Я подала сегодня [во вторник] этот иск в связи с тем, что нельзя допускать вопиющее препятствование работы Конгресса со стороны администрации [президента США Дональда] Трампа, - заявила председатель комитета Кэролин Мэлони (демократ от штата Нью-Йорк). - Президент Трамп и его помощники не выше закона".

Иск был подан после того, как в понедельник суд округа Колумбия встал на сторону демократов и обязал бывшего юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана явиться в Конгресс по повестке на слушания по поводу случаев злоупотребления властью со стороны Трампа.

В середине июля контролируемая демократами Палата представителей обвинила Барра и Росса в проявлении неуважения к законодательной ветви власти и потребовала выдвижения в их адрес уголовных обвинений. Однако данный жест носил исключительно символический характер, поскольку Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, не будет преследовать в судебном порядке ни своего руководителя Барра, ни главу Минторга Росса. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала произошедшее "смехотворной, но еще одной беззаконной попыткой травить президента". По ее словам, требования демократов являются попыткой покуситься на "привилегию исполнительной ветви власти" и потому не могут быть выполнены.

В США отказ выполнять требования Конгресса считается проявлением неуважения к законодательной ветви власти и может преследоваться в суде.

Теги
СШАТрамп, ДональдБарр, УильямНачало процедуры импичмента Трампа
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