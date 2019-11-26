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Кризис в Сирии

Европарламент призвал страны репатриировать детей европейских джихадистов из Сирии

Депутаты также потребовали, чтобы страны ЕС "оказали детям необходимую поддержку в проведении их реабилитации и реинтеграции в общество"

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Европейского парламента одобрили во вторник резолюцию, в которой обратились с призывом к странам ЕС репатриировать из Сирии всех находящихся там в заключении детей европейских джижадистов. Этот призыв, поддержанный 495 голосами "за" при 58 "против" и 87 воздержавшихся, содержится в тесте резолюции, принятой в связи с отмечаемым 30-летием Конвенции ООН о правах ребенка.

Депутаты высказали сожаление в связи "с бездействием стран-членов" и "отсутствием координации" между ними в этом важном вопросе о судьбе детей. "Европейский парламент глубоко озабочен гуманитарными аспектами ситуации, в которой оказались дети иностранных боевиков-радикальных исламистов, находящихся в заключении на северо-востоке Сирии", - говорится в резолюции.

ЕП "настоятельно просит страны-члены репартриировать всех детей европейских джихадистов, учитывая их семейное положение и в первую очередь действуя в высших интересах ребенка". Также парламент требует, чтобы страны ЕС "оказали детям необходимую поддержку в проведении их реабилитации и реинтеграции в общество".

Как подчеркнула, выступая во вторник в прениях депутат Саския Брикмон, представитель бельгийских "зеленых", "несмотря на призывы специалистов по безопасности и гуманитарным вопросам, выступающих за репатриацию детей и их семей, европейские страны остаются глухи и даже блокируют операции по репатриации, которые организуют неправительственные организации". Евродепутат особо отметила, что такую репатриацию Европе необходимо провести "в самом срочном порядке".

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