Оппозиция готова обжаловать открытие рынка земли на Украине в Конституционном суде

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" намерена обжаловать в Конституционном суде закон об открытии рынка земли, проект которого рада готовится рассмотреть во втором чтении. Об этом во вторник заявил председатель политсовета партии Виктор Медведчук.

"Если при власти команда, которая последовательно отстаивает принципы и содержание этого закона, то они хорошо понимают, что найдут возможности, в том числе и повлиять на Конституционный суд, для того чтобы все осталось на круги своя. Логика такая. Но это не исключает того, что мы, безусловно, в случае принятия вот этого закона, направленного против интересов наших граждан, что мы не будем обращаться. Мы будем обращаться, в том числе и в Конституционный суд", - заявил он в интервью четырем украинским телеканалам.

Медведчук уточнил, что оппозиция сможет действовать лишь после принятия в парламенте закона, который поддерживает президентская партия "Слуга народа". "В Конституционный суд можно обратиться только тогда, когда этот закон будет принят и вступит в действие. До этого времени мы не можем обжаловать в Конституционном суде законодательный акт. Да, если такое обжалование будет, то это может создавать риск для тех, кто собирается вложить или вложил деньги", - сказал он.

Кроме того, председатель политсовета заявил, что открытие рынка земли на Украине и масштабная приватизация соответствуют интересам МВФ.

На Украине сейчас действует мораторий на продажу сельхозземель, в 2018 году парламент продлил запрет на продажу до 1 января 2020 года. В этом году президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до октября разработать законопроект о рынке земель, а Верховной раде - принять его и отменить мораторий до декабря текущего года. При этом Зеленский пообещал, что приобретать землю смогут только украинцы, а иностранцы - исключительно при условии, что им это позволит народ в ходе референдума. Верховная рада 13 ноября приняла в первом чтении законопроект о рынке земли.