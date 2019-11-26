В армии Израиля сообщили, что две ракеты выпущены из сектора Газа по территории страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили во вторник две ракеты по израильской территории, одна из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Две ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории. Одна из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол", - говорится в распространенном военными заявлении.

Ранее во вторник пресс-служба проинформировала, что сирены воздушной тревоги сработали в городе Сдерот и прилегающих к сектору Газа районах на юге Израиля. По информации израильского государственного радио Kan, сообщений о пострадавших в результате обстрела не поступало.

В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа запустили снаряд по израильской территории 25 ноября, он упал в незаселенной местности. Военные Израиля не ответили на этот обстрел.

С 12 по 14 ноября по Израилю из сектора Газа было выпущено порядка 450 ракет. В ответ тогда израильские военные поразили десятки целей группировки "Исламский джихад" на территории палестинского приморского анклава.

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