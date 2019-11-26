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Иран заявил протест Норвегии в связи с попыткой противников ее исламизации сжечь Коран

Такие шаги могут спровоцировать рост экстремизма и насилия, отметили в Тегеране

ТЕГЕРАН, 26 ноября. /ТАСС/. МИД Ирана вызвал поверенного в делах Норвегии, чтобы выразить ему решительный протест в связи с попыткой публично сжечь Коран в норвежском городе Кристиансанн. Об этом сообщила во вторник пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Иранская сторона "предупредила об опасных последствиях такого рода шагов, которые могут спровоцировать рост экстремизма и насилия". Также Тегеран призвал Осло приложить усилия, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.

20 ноября в Кристиансанне прошла акция организации "Остановим исламизацию Норвегии". Организаторы согласованной манифестации заранее предупредили сотрудников полиции о намерении сжечь Коран. Несмотря на призывы сил правопорядка воздержаться от подобных провокационных действий, участники акции подожгли священную книгу мусульман.

Теги
ИранНорвегия
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