Советник президента РФ Толстой назвал трагедией для культуры кражу ценностей в Дрездене

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Утрата наследия, которая происходит либо вследствие пожара, как в случае с собором Парижской Богоматери, либо в результате действий мошенников, как в случае с кражей ценностей в Дрездене, является трагедией для мировой культуры. Об этом сказал во вторник журналистам советник президента РФ по культуре Владимир Толстой на полях церемонии открытия Недели русского языка в Берлине.

"Люди, связанные с музеями, любую такую историю в любой точке мира воспринимают как личную трагедию. Любая утрата культурного наследия, будь то Нотр-Дам де Пари или кража в германском музее, - это действительно огромная трагедия для культуры мировой", - считает он. "Будем надеяться, что в данном случае вещи будут найдены и возвращены", - сказал Толстой. "Я абсолютно убежден, что коллеги из России будут готовы принять в этом [поиске ценностей] участие", - отметил советник.

"К сожалению, полную безопасность не может гарантировать никто", - констатировал он. "Конечно, какие-то основные меры принимаются, и в крупных музеях системы безопасности достаточно надежны. Значительно хуже ситуация обстоит в регионах, особенно в муниципальных музеях", - отметил Толстой. По его словам, порой "просто нет средств, чтобы обеспечить все необходимые уровни безопасности"..

"Надо понимать, что предметы искусства не так легко сбывать, поэтому здесь очень важно не упускать ту сторону музейной работы, которая занимается их изучением, каталогизацией", - считает он. Толстой отметил, что "чем больше описания, тем меньше лазеек для тех людей, которые хотят торговать предметами искусства".

Кража произошло в понедельник, сообщения в полицию поступили около 07:00 мск. Злоумышленники распилили оконную решетку на первом этаже, разбили стекло, из витрины с украшениями они забрали содержимое и скрылись на автомобиле. Руководство музея заявило, что стоимость похищенного не поддается исчислению - речь идет о драгоценностях XVIII века.

"Зеленый свод" - один из самых известных музеев Дрездена, там более 3 тыс. артефактов; коллекцию заложил курфюрст Саксонии и польский король Август Сильный. Дрезденский замок сильно пострадал во время бомбежки города союзниками в 1945 году, на реконструкцию было потрачено €340 млн. В последние дни войны коллекция из "Зеленого свода" была спасена советскими солдатами и перевезена в СССР, в 1958 году советское правительство передало коллекцию ГДР и она вернулась в Дрезден. Сейчас Дрезденский замок, где размещен "Зеленый свод", закрыт, предполагается, что он откроется в среду.