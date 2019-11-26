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Политический кризис в Боливии

Порядка 20 связанных с Моралесом политиков укрылись в посольстве Мексики в Боливии

Как сообщила глава МИД в переходном правительстве Боливии Карен Лонгарик, в отношении четырех из них действует ордер на арест

ТАСС, 26 ноября. Около 20 боливийских политиков, связанных с бывшим президентом Эво Моралесом, укрылись на территории посольства Мексики в Боливии, сообщила во вторник в интервью радио Fides глава МИД в переходном правительстве Боливии Карен Лонгарик.

"В мексиканском представительстве находятся 20 человек, получивших дипломатическое убежище", - сказала она. По словам Лонгарик, в отношении четырех из них действует ордер на арест, и это означает, что посольство Мексики более не может позволить им покинуть страну.

В Боливии 20 октября состоялись президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу одержал Моралес. Его главный соперник экс-президент Карлос Меса, заявил, что не признает это решение. В стране начались беспорядки.

Моралес объявил об отставке 10 ноября, охарактеризовав ситуацию как госпереворот. Два дня спустя он прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. Второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила, что берет на себя исполнение обязанностей президента.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияМексикаПолитический кризис в Боливии
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