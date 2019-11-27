Трамп заявил о готовности объявить террористическими группировками наркокартели из Мексики

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности объявить мексиканские наркокартели иностранными террористическими организациями. С таким заявлением американский президент выступил в интервью американскому радиоведущему Биллу О'Райли, фрагмент которого был опубликован во вторник на его сайте.

Трампу был задан вопрос относительно того, намерен ли он объявить наркокартели, действующие на территории Мексики, иностранными террористическими организациями. "Они будут объявлены, - сказал Трамп. - Послушайте, мы ежегодно теряем 100 тыс. человек из-за того, что происходит, и из-за того, что проникает к нам из Мексики".

"Они точно будут объявлены [террористическими организациями], - подчеркнул американский лидер. - Я работал над этим последние 90 дней. Поймите, объявить [ту или иную организацию террористической] не так просто, необходимо пройти процесс, и мы плотно этим занимаемся".

В понедельник глава МИД латиноамериканского государства Марсело Эбрард заявил о том, что правительство Мексики не считает необходимым приравнивать орудующие в стране наркокартели к террористическим группировкам. По его словам, это повлечет вмешательство со стороны США во внутренние дела страны.

С января по октябрь этого года жертвами насилия в Мексике стали более 29,5 тыс. человек. Ответственность за небывалый разгул насилия в стране в значительной степени лежит на наркомафии. В начале сентября президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал повышение уровня безопасности граждан своей главной задачей. Ранее он неоднократно заявлял, что власти намерены делать ставку на урегулирование конфликтов при помощи диалога, а не применения силы.