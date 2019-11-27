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Начало процедуры импичмента Трампа

NYT: Трамп знал о жалобе на разговор с Зеленским, когда разблокировал помощь Украине

При этом источники газеты не уточняют, какие именно подробности жалобы стали известны американскому лидеру

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп к моменту разблокирования военной помощи Украине знал о жалобе неназванного сотрудника американской разведки на содержание своей июльской беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

По данным ее источников, сотрудники юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне в конце августа сообщали Трампу о поступившей жалобе. Издание подчеркивает, что юристы на тот момент пытались установить, обязаны ли они по закону уведомить о ней американских законодателей или нет. При этом источники газеты не уточняют, какие именно подробности жалобы стали известны американскому лидеру. Спустя неделю, по информации газеты, Чиполлоне пришел к выводу о том, что администрация президента США не обязана передавать жалобу в Конгресс США.

Как утверждает The New York Times, имеющиеся в ее распоряжении данные свидетельствуют о том, что Трамп решил разблокировать военную помощь Киеву, руководствуясь в том числе информацией о поступившей жалобе.

Представитель американской администрации высокого ранга 12 сентября заявил ТАСС, что Соединенные Штаты восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

США сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг июльского разговора американского президента с украинским коллегой. Жалоба неназванного сотрудника американской разведки на содержание беседы стала в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты Трампа, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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