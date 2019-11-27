{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Заксобрание Окинавы приняло резолюцию протеста против поведения войск США

В первую очередь оно потребовало прекратить парашютные учения, которые американские войска проводят на территории расположенной в густонаселенном районе базы ВВС Кадена

ТОКИО, 27 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание самой южной японской префектуры Окинава в среду единогласно приняло резолюцию с протестом против серии событий, связанных с пребыванием там военных баз США. В первую очередь оно потребовало прекратить парашютные учения, которые американские войска проводят на территории расположенной в густонаселенном районе базы ВВС Кадена.

"Эти тренировки вызывают крайнее беспокойство местного населения", - цитирует документ информационное агентство Kyodo.

Еще в 1996 году Вашингтон согласился проводить такие учения на отдаленном малонаселенном островке, однако фактически игнорирует такую договоренность. Законодательное собрание Окинавы указало и на регулярно происходящие инциденты с американскими самолетами, вертолетами и конвертопланами. Оно потребовало также подтянуть дисциплину среди военнослужащих. Только в начале октября, например, местная полиция арестовала четверых морских пехотинцев США, которые в состоянии подпития разбили стекло у полицейской патрульной машины.

Резолюция передана командованию американских вооруженных сил в Японии, в посольство США в Токио, а также направлена японскому правительству.

На Окинаве сосредоточено около 70% площади американских военных объектов в Японии, включая крупнейшую за пределами США базу ВВС Кадена. Там также размещена дивизия морской пехоты из состава сил быстрого развертывания.

Теги
ЯпонияСША
Реклама на ТАСС
В Намибии начались президентские и парламентские выборы
Впервые в истории страны за пост президента ведет борьбу женщина - преподаватель Эстер Муйянге
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС