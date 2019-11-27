Заксобрание Окинавы приняло резолюцию протеста против поведения войск США

ТОКИО, 27 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание самой южной японской префектуры Окинава в среду единогласно приняло резолюцию с протестом против серии событий, связанных с пребыванием там военных баз США. В первую очередь оно потребовало прекратить парашютные учения, которые американские войска проводят на территории расположенной в густонаселенном районе базы ВВС Кадена.

"Эти тренировки вызывают крайнее беспокойство местного населения", - цитирует документ информационное агентство Kyodo.

Еще в 1996 году Вашингтон согласился проводить такие учения на отдаленном малонаселенном островке, однако фактически игнорирует такую договоренность. Законодательное собрание Окинавы указало и на регулярно происходящие инциденты с американскими самолетами, вертолетами и конвертопланами. Оно потребовало также подтянуть дисциплину среди военнослужащих. Только в начале октября, например, местная полиция арестовала четверых морских пехотинцев США, которые в состоянии подпития разбили стекло у полицейской патрульной машины.

Резолюция передана командованию американских вооруженных сил в Японии, в посольство США в Токио, а также направлена японскому правительству.

На Окинаве сосредоточено около 70% площади американских военных объектов в Японии, включая крупнейшую за пределами США базу ВВС Кадена. Там также размещена дивизия морской пехоты из состава сил быстрого развертывания.