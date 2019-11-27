В Намибии начались президентские и парламентские выборы

ПРЕТОРИЯ, 27 ноября. /ТАСС/. Голосование на президентских и парламентских выборах началось в среду в Намибии. Борьбу за высший государственный пост страны ведут 11 кандидатов, а 15 политических партий и движений оспаривают 96 депутатских мандатов Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента). Работает 4 241 избирательный участок. Общее число зарегистрированных избирателей достигает 1,36 млн человек.

"Едва ли кто-либо сомневается, что нынешний глава государства Хаге Гейнгоб будет переизбран на второй срок, а правящая партия СВАПО - "Народная организация Юго-Западной Африки Намибии" - сохранит большинство в Национальной ассамблее, - отметила в среду южноафриканская радиостанция SABC. - Главным вопросом нынешнего голосования является размах их предрекаемой победы из-за активных действий оппозиции и экономических трудностей, с которыми сейчас сталкивается эта страна на юге Африки".

Фаворитом на победу на президентских выборах считается нынешний глава государства Хаге Гейнгоб. На предыдущих президентских выборах в ноябре 2014 года он получил 86,7% голосов избирателей. Его основными конкурентами африканские СМИ называют врача и юриста Пандулени Итула и бывшего министра Барнарда Свартбуи. Итула выступает на выборах в качестве независимого кандидата, хотя и является членом партии СВАПО. Его кандидатуру поддерживают две ведущие оппозиционные силы - Республиканская партия Намибии и партия "Борцов за экономическую свободу Намибии". Впервые в истории страны за пост президента ведет борьбу женщина - преподаватель Эстер Муйянге.

Правящая партия СВАПО уверенно провела избирательную кампанию и надеется сохранить свое парламентское большинство в две трети от общего числа депутатов. В предыдущем составе парламента она имела 77 мандатов. До сих пор ни одна другая партия не смогла бросить сколь-нибудь заметный вызов СВАПО, которая обеспечила достижение в 1990 году Намибией независимости.

Спад экономики

При этом нынешние выборы проходят в условиях экономических сложностей, вызванных небывалой засухой и падением цен на сырьевые товары. С мая в стране действует чрезвычайное положение из-за засухи, оно продлится до будущей весны. В 2019 году в Намибии выпало наименьшее количество осадков с 1891 года. Сельскому хозяйству нанесен огромный урон, а правительство вынуждено проводить массовые закупки зерна и продовольствия на мировых рынках.

Электронное голосование

Избирательная комиссия Намибии объявила, что результаты голосования будут объявлены в течение нескольких часов после закрытия избирательных участков. Столь сжатые сроки на обработку данных объясняются использованием на избирательных участках электронных машин для голосования. Они были впервые применены в Намибии и в Африке вообще в 2014 году и понравились избирателям. В итоге упростился как процесс голосования, который состоит из нажатия голосующим двух кнопок на специальном пульте, так и обработка поступивших данных.