Суд приговорил к казни боевиков, причастных к крупнейшему в истории Бангладеш нападению

ТАСС, 27 ноября. Антитеррористической трибунал Дакки приговорил к смертной казни семерых экстремистов, причастных к крупнейшему в истории Бангладеш нападению, в результате которого в 2016 году погибли 20 человек. Об этом в среду сообщает агентство United News of Bangladesh.

Отмечается, что трибунал также назначил штрафы для осужденных в размере около $590.

Информация о дате исполнения приговора не приводится.

1 июля 2016 года боевики группировки "Джамаат-уль-Муджахидин" напали на ресторан в Дакке, где находились граждане Аргентины, Индии, Италии, США и Японии. В результате атаки погибли 20 человек, около 40 получили ранения. При штурме ресторана были уничтожены пять террористов, погибли два сотрудника полиции.