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СМИ: на Украине поступили в продажу носки со скандальными цитатами Зеленского

Покупатели могут приобрести носочные изделия с надписями: "Выйди отсюда, разбойник" и "Плохо слышишь меня?"

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Носки с цитатами президента Украины Владимира Зеленского начали продавать в Житомире. Об этом сообщает издание "Житомир-онлайн".

"В ассортименте одного из житомирских магазинов появились зеленые носки с крылатыми фразами президента Зеленского", - говорится в сообщении.

В частности, покупатели могут приобрести носочные изделия с надписями: "Выйди отсюда, разбойник" и "Плохо слышишь меня?". Эти фразы разошлись в СМИ после июльского совещания по вопросам развития Киевской области и города Борисполя. Тогда Зеленский обратился к секретарю городского совета Борисполя Ярославу Годунку с требованием покинуть совещание. "Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском - exit. Идите", - заявил президент. В ответ на эти слова Годунок напомнил Зеленскому его же предвыборный ролик, в котором президент говорит о том, что "все украинцы - президенты". На это Зеленский возразил, заявив, что Годунок точно не президент. "Да иди уже, Господи. Ты точно не президент, поскольку у президента нет криминала. Иди, гуляй", - сказал он.

Позднее стало известно, что глава государства так эмоционально отреагировал после того, как прочитал в своем смартфоне информацию, что Годунок, который представляет партию "Батькивщина", был осужден за разбой, совершенный с причинением тяжелых телесных повреждений.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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