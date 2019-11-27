Анкара заявила о готовности вести диалог с Вашингтоном по вопросу С-400

АНКАРА, 27 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что Анкара готова вести диалог с Вашингтоном вокруг ситуации с приобретенными у Москвы зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.

"Мы продолжим обсуждать эту тему с США, но позиция [Вашингтона] в том, что он настаивает на своем, неприемлема. Если у них имеются опасения, то они примут наше предложение, и этой ситуации будет придана прозрачная оценка", - подчеркнул он на пресс-конференции в Анкаре.

Чавушоглу отметил, что С-400 - это не тот "товар, который можно оставить в коробке", поскольку Анкара в них нуждается. При этом глава внешнеполитического ведомства сообщил о готовности Турции приобрести дополнительные системы ПВО. "У нас все еще есть потребность в системах противовоздушной обороны, и если США дадут гарантии, то мы можем купить ЗРК Patriot", - добавил министр.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Поставки F-35

Чавушоглу также заявил, что его страна будет вынуждена искать альтернативы американским истребителям пятого поколения F-35, если Соединенные Штаты откажутся передать их республике.

"Мы являемся партнерами [проекта по созданию F-35] и на сегодняшний день вложили в него $1,4 млрд. Если мы не получим F-35, то будем вынуждены искать альтернативные варианты", - отметил глава внешнеполитического ведомства Турции.

25 октября турецкая газета Daily Sabah сообщила, что Анкара и Москва близки к заключению соглашения на поставку 36 истребителей Су-35. По информации издания, стороны также могут договориться о том, что Турция в будущем начнет производить некоторые компоненты для российских самолетов. 22 октября глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что консультации по вопросу возможных поставок истребителей Су-35 и Су-57 идут, но заключение контрактов пока не обсуждается.

29 октября министр национальной обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения о том, что Анкара закупит российские истребители Су-35. По его словам, такая информация "не соответствует действительности".

Дискуссии о возможной покупке Турцией российских истребителей активизировались после визита президента республики Тайипа Эрдогана в Москву 27 августа. Во время посещения авиасалона МАКС-2019 вместе с российским лидером Владимиром Путиным он проявил интерес к боевым самолетам ОКБ Сухого. После этого Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.