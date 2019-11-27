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Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади

Асад назвал шуткой благодарность Трампа властям Сирии за помощь в ликвидации главаря ИГ

По словам сирийского лидера, более важным вопросом является, действительно ли Абу Бакр аль-Багдади убит?
Президент Сирии Башар Асад Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Сирии Башар Асад
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад назвал шуткой слова своего американского коллеги Дональда Трампа, который поблагодарил власти Сирии за помощь в уничтожении главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сирийский лидер заявил в интервью французскому журналу Paris Match.

"Меня всегда смешит этот вопрос, потому что более важным вопросом является, действительно ли аль-Багдади убит, и действительно ли эта красивая комедия, разыгранная американцами, правдива", - ответил Асад на вопрос, передавал ли он США информацию о аль-Багдади. При этом на уточнение журналиста, за что же тогда поблагодарил его Трамп, сирийский лидер пояснил: "Это одна из его шуток".

Асад также сказал, что в случае установления контроля над курдскими территориями, все содержащиеся там в тюрьмах боевики, в том числе около 400 французских джихадистов, "будут привлечены к ответственности сирийскими судами".

Кроме того, президент Сирии отметил поддержку со стороны России и Ирана. "Война очень тяжелая, а мы не сверхдержава, - подчеркнул Асад в ответ на вопрос о поддержке этих стран. - Без всяких сомнений, поддержка наших друзей помогла сократить потери и восстановить наши территории. Однако, если мы спросили бы, случился ли бы развал или полное поражение Сирии без этой поддержки, то этот вопрос был бы гипотетическим. Трудно предсказать результаты теннисного матча с участием двух игроков, не говоря уже о войне с десятками игроков и сотнями тысяч бойцов".

В октябре Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. По его словам, вместе с главарем ИГ было уничтожено множество бойцов группировки и его сообщников. Он также выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за поддержку в проведении операции. В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом и призвало к продолжению борьбы с терроризмом.

Теги
СирияАсад, Башар ХафезТрамп, ДональдАбу Бакр аль-БагдадиЛиквидация Абу Бакра аль-Багдади
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