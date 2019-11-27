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Хаменеи: опасный заговор на фоне повышения цен на бензин был нейтрализован народом Ирана

По словам духовного лидера, "злоумышленники тратили деньги и прилагали усилия, чтобы в один момент перейти к действиям"

ТЕГЕРАН, 27 ноября. /ТАСС/. Опасный заговор, который был организован в Иране на фоне повышения цен на бензин, успешно нейтрализован самим иранский народом. Такое заявление сделал в среду руководитель и духовный лидер республики Али Хаменеи.

"Масштабный и очень опасный заговор, организаторы которого думали, что проблема с бензином предоставила им шанс, нейтрализован силами народа Ирана", - цитирует его слова агентство IRNA. По словам духовного лидера, "злоумышленники тратили деньги и прилагали усилия, чтобы в один момент перейти к действиям".

Он добавил, что "полиция, Корпус стражей исламской революции (КСИР - элитные части ВС Ирана) и "басидж" (полувоенное ополчение) вмешались и выполнили свою тяжелую работу". "Однако роль народа в событиях этой недели была еще важнее", - отметил Хаменеи.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива.

После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции, переросшие столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. Официальные данные о числе погибших пока не представлены, данные иностранных СМИ разнятся от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

Теги
ИранХаменеи, Али
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