Глава ЛНР назвал фашизмом предполагаемые планы Киева о депортации жителей Донбасса

"План секретаря [Совета национальной безопасности и обороны Украины] СНБО [Алексея] Данилова - это фашизм в чистом виде, - цитирует Пасечника Луганскинформцентр. - Все его заявления о том, что документ, который был опубликован в сети, это фейк - жалкие и неубедительные".

"Подобные документы, решения, связанные с фашизмом, в современном мире недопустимы", - подчеркнул Пасечник. Он заверил, что власти ЛНР не допустят осуществления предполагаемых планов Киева по депортации. "Мы не допустим того, чтобы наших граждан тронули пальцем, переселяли, допустили неправомерные действия по отношению к ним. Мы сделаем все возможное для того, чтобы наши граждане жили спокойно, свободно, без фашизма", - сказал Пасечник.

На прошлой неделе глава ЛНР заявил, что планы возможной депортации соответствуют курсу, диктуемому официальному Киеву украинскими националистами и западными кураторами.

Ранее в социальных сетях появилось письмо Данилова, адресованное главам офиса президента, Службы безопасности Украины и премьер-министру страны. Согласно изложенному в документе плану, большинство жителей Донбасса не являются "проукраинскими" и должны быть привлечены к административной и уголовной ответственности, а также переселены в РФ или центральные и западные области Украины.

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что информация о возможной депортации жителей Донбасса носит провокационный характер и лежит за рамками сценария мирного урегулирования. Российский полпред призвать киевскую сторону воздержаться от провокационных заявлений и действий, которые могут поставить под вопрос ответственность и дееспособность киевских политиков.