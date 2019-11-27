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Кризис на Украине

Глава ЛНР назвал фашизмом предполагаемые планы Киева о депортации жителей Донбасса

Леонид Пасечник заверил, что власти республики не допустят неправомерных действий

ЛУГАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал фашизмом предполагаемый план депортации украинскими властями жителей Донбасса, текст которого был ранее распространен в социальных сетях.

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"План секретаря [Совета национальной безопасности и обороны Украины] СНБО [Алексея] Данилова - это фашизм в чистом виде, - цитирует Пасечника Луганскинформцентр. - Все его заявления о том, что документ, который был опубликован в сети, это фейк - жалкие и неубедительные".

"Подобные документы, решения, связанные с фашизмом, в современном мире недопустимы", - подчеркнул Пасечник. Он заверил, что власти ЛНР не допустят осуществления предполагаемых планов Киева по депортации. "Мы не допустим того, чтобы наших граждан тронули пальцем, переселяли, допустили неправомерные действия по отношению к ним. Мы сделаем все возможное для того, чтобы наши граждане жили спокойно, свободно, без фашизма", - сказал Пасечник.

На прошлой неделе глава ЛНР заявил, что планы возможной депортации соответствуют курсу, диктуемому официальному Киеву украинскими националистами и западными кураторами.

Ранее в социальных сетях появилось письмо Данилова, адресованное главам офиса президента, Службы безопасности Украины и премьер-министру страны. Согласно изложенному в документе плану, большинство жителей Донбасса не являются "проукраинскими" и должны быть привлечены к административной и уголовной ответственности, а также переселены в РФ или центральные и западные области Украины.

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что информация о возможной депортации жителей Донбасса носит провокационный характер и лежит за рамками сценария мирного урегулирования. Российский полпред призвать киевскую сторону воздержаться от провокационных заявлений и действий, которые могут поставить под вопрос ответственность и дееспособность киевских политиков.

Теги
Грызлов, Борис ВячеславовичУкраинаРоссияКризис на УкраинеПасечник, Леонид ИвановичДанилов, Алексей Мячеславович
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