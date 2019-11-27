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Кризис на Украине

Госбюро расследований Украины провело обыски в одном из департаментов Службы безопасности

По мнению следствия, сотрудники департамента "систематически требовали и получали неправомерную выгоду от предпринимателей за обещания не составлять протокол о выявленных нарушениях и не давать ход делам"

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски у работников департамента охраны гостайны и лицензирования Службы безопасности Украины (СБУ) в связи с подозрением их в получении взяток. Об этом в среду сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"В фокусе внимания Государственного бюро расследований оказались работники СБУ, а именно - работники департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ. Следователи центрального аппарата ГБР при оперативном сопровождении департамента внутренней безопасности Службы безопасности Украины и процессуальном руководстве Генпрокуратуры Украины разоблачили коррупционную схему, к которой было причастно руководство департамента", - написала Варченко на своей странице в Facebook, уточнив, что у сотрудников департамента уже проведены обыски - как дома, так и по месту работы.

Она пояснила, что, по мнению следствия, сотрудники департамента "систематически требовали и получали неправомерную выгоду от предпринимателей за обещания не составлять протокол о выявленных нарушениях и не давать ход делам". От предпринимателей требовали от 20 тыс. до 300 тыс. гривен (от $834 до $12,5 тыс.), а "полученные деньги "отмывали" через ряд подконтрольных предприятий", добавила Варченко.

В совершении преступлений подозреваются первый заместитель начальника департамента, а также его подчиненные - руководители управлений и отделов. Решается вопрос о предъявления им обвинения и избрании меры пресечения. За совершенное преступление Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с запретом занимать определенные должности и вести определенную деятельность в течение трех лет.

За последнее время это уже второе дело, которое ГБР возбудило в отношении сотрудников СБУ. Так, 22 ноября следователи бюро возбудили дело в отношении руководства и сотрудников СБУ по подозрению в организации незаконной слежки за оппозиционными политиками. Речь идет о сборе информации, в том числе конфиденциальной, об оппозиционных политиках, в числе которых оказался и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

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