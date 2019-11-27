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Кризис на Украине

На Украине начато следствие о выведении окружением Порошенко оборонных средств в офшоры

Бывший президент Украины фигурирует в 13 уголовных делах, которые находятся на разных стадиях расследования

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование о хищениях окружением экс-президента страны Петра Порошенко средств оборонных компаний и выведении их в офшоры. Об этом в среду сообщил бывший первый заместитель руководителя администрации президента Украины при Викторе Януковиче, юрист Андрей Портнов.

"Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по моим заявлениям о хищениях окружением Порошенко средств оборонных компаний [и выведении их] в офшоры", - написал он в своем Telegram-канале.

При этом Портнов опубликовал копию документа, в котором детектив НАБУ сообщает ему о начале расследования по соответствующим заявлениям.

Дела Порошенко

Государственное бюро расследований ранее сообщало о том, что Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, которые находятся на разных стадиях расследования. 18 ноября бюро проинформировало, что передало в Генеральную прокуратуру страны проекты о предъявлении обвинений, а также о привлечении к уголовной ответственности Порошенко. Документы направлены в рамках досудебного расследования уголовного дела о возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения в Высший совет правосудия в марте-мае этого года. Речь идет о правонарушениях по статьям УК Украины "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", а также "Злоупотребление властью или служебным положением". Максимальное наказание по этим статьям - лишение свободы на срок до восьми лет.

Порошенко на Украине является также фигурантом дел о госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в его отношении расследуется дело "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде".

Оборонный скандал

Одно дело касается возможной причастности экс-президента к выводу средств из госконцерна "Укроборонпром" в офшоры. "Укроборонпром", объединяющий предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, в феврале оказался в центре коррупционного скандала, что стоило Порошенко значительного падения рейтинга перед очередными выборами главы государства. После скандала власти Украины заявили о намерении ликвидировать предприятие, однако позже приняли решение реформировать его.

19 октября Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, близкого к Порошенко, на два месяца с возможностью внесения залога. Ранее НАБУ предъявило Гладковскому обвинение по двум статьям - "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Декларирование недостоверной информации". Следствие установило, что он использовал власть и служебное положение "вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно - ОАО "Автомобильная компания" Богдан Моторс". В результате государству был нанесен убыток на сумму около $430 тыс., указали в ведомстве.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на Украине
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