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Президент Литвы призвал ЕС к продлению санкций в отношении России

Гитанас Науседа рассчитывает, что в ближайшее время последуют конкретные шаги для решения конфликта в Донбассе

ВИЛЬНЮС, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Евросоюз должен продолжать применение к РФ санкционного режима в связи с проводимой Москвой политикой в отношении Украины.

"Считаем, что европейские санкции к России должны оставаться в силе", - заявил он в среду во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, находящимся в республике с визитом.

Науседа также выразил надежду на то, что в ближайшее время последуют конкретные шаги для решения конфликта в Донбассе.

Теги
УкраинаЛитваРоссияКризис на УкраинеСанкции в отношении РоссииЗеленский, Владимир АлександровичНауседа, Гитанас
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