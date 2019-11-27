Президент Литвы призвал ЕС к продлению санкций в отношении России

ВИЛЬНЮС, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Евросоюз должен продолжать применение к РФ санкционного режима в связи с проводимой Москвой политикой в отношении Украины.

"Считаем, что европейские санкции к России должны оставаться в силе", - заявил он в среду во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, находящимся в республике с визитом.

Науседа также выразил надежду на то, что в ближайшее время последуют конкретные шаги для решения конфликта в Донбассе.