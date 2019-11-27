{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Китай призвал США как можно скорее ответить на призывы России о продлении ДСНВ

Как заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй, Вашингтон несет на себе особую ответственность за процессы ядерного разоружения

ПЕКИН, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство США должно как можно скорее ответить на призывы России продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3). Об этом в среду по итогам российско-китайских консультаций по вопросам стратегической стабильности заявил на совместной пресс-конференции со своим коллегой Сергеем Рябковым заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

"США обладают одним из крупнейших ядерных арсеналов и несут на себе особую ответственность за процессы ядерного разоружения. Думаем, что США должны как можно скорее ответить на призывы российской стороны о продлении СНВ, продолжать значительно сокращать запасы ядерных вооружений и тем самым создать условия для участия других государств в международных договорах о ядерном разоружении", - указал он.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
Реклама на ТАСС
Сейм Латвии предлагает частично отменить запрет на ношение советской и нацистской формы
Для этого потребуется разрешение органов самоуправления
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС