Китай призвал США как можно скорее ответить на призывы России о продлении ДСНВ

ПЕКИН, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство США должно как можно скорее ответить на призывы России продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3). Об этом в среду по итогам российско-китайских консультаций по вопросам стратегической стабильности заявил на совместной пресс-конференции со своим коллегой Сергеем Рябковым заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

"США обладают одним из крупнейших ядерных арсеналов и несут на себе особую ответственность за процессы ядерного разоружения. Думаем, что США должны как можно скорее ответить на призывы российской стороны о продлении СНВ, продолжать значительно сокращать запасы ядерных вооружений и тем самым создать условия для участия других государств в международных договорах о ядерном разоружении", - указал он.