Меркель высказалась за увеличение поставок германских вооружений в Африку

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. Германия должна поставлять больше вооружений в африканские страны, а не отдавать данный рынок на откуп России, Китаю и Саудовской Аравии. Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.

"Если мы стремимся к укреплению безопасности и мира в Африке, то, я думаю, мы не можем полностью отказываться от поставок вооружений", - сказала она. По ее словам, борьба с терроризмом на континенте не может ограничиваться только подготовкой местных сил безопасности.

Меркель заявила, что "немного обеспокоена" тем, что поставки вооружений туда постоянно сокращаются.

"Мы не можем серьезно заниматься подготовкой людей, которые должны вступить в борьбу с террористами, чтобы в конечном итоге сказать: "Ну а откуда вы получите вооружения, это вы должны поразмыслить", - отметила канцлер.