В Тегеране восстановлен доступ к мобильному интернету

ТЕГЕРАН, 27 ноября. /ТАСС/. Доступ к мобильному интернету был восстановлен в ряде районов Тегерана, передает в среду сообщает корреспондент ТАСС.

В частности, возобновлена работа мобильного интернета через сети крупнейшего иранского оператора Irancell.

16 ноября иранские власти отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам. Решение о блокировках было принято на фоне непрекращающихся акций протеста, вызванных трехкратным повышением цен на бензин.

23 ноября доступ к глобальной сети через стационарные модемы был восстановлен для жителей Тегерана. Однако мобильный интернет оставался недоступным.