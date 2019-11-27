{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Иране
Обновлено 

В Тегеране восстановлен доступ к мобильному интернету

Иранские власти отключили интернет в стране 16 ноября на фоне непрекращающихся акций протеста

ТЕГЕРАН, 27 ноября. /ТАСС/. Доступ к мобильному интернету был восстановлен в ряде районов Тегерана, передает в среду сообщает корреспондент ТАСС.

В частности, возобновлена работа мобильного интернета через сети крупнейшего иранского оператора Irancell.

16 ноября иранские власти отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам. Решение о блокировках было принято на фоне непрекращающихся акций протеста, вызванных трехкратным повышением цен на бензин.

23 ноября доступ к глобальной сети через стационарные модемы был восстановлен для жителей Тегерана. Однако мобильный интернет оставался недоступным.

Теги
ИранАкции протеста в Иране
Реклама на ТАСС
Сейм Латвии предлагает частично отменить запрет на ношение советской и нацистской формы
Для этого потребуется разрешение органов самоуправления
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС