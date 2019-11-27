В Брюсселе полностью запретят дизельные и бензиновые автомобили к 2030 и 2035 годам

БРЮССЕЛЬ, 27 ноября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Власти столицы Бельгии полностью запретят эксплуатацию дизельных и бензиновых автомобилей в городе к 2030 и 2035 годам соответственно. Об этом сообщает местный телеканал VRT со ссылкой на представителей столичной администрации.

"Столичный регион Брюсселя объявил о решении запретить автомобили [с дизельными двигателями] с 2030 года, а c бензиновыми - с 2035 года. Это решение принято в рамках усилий города по очистке воздуха. Экологическая выгода будет заключаться в сокращении на 40% выбросов углекислого газа в городе уже к 2030 году", - пояснили в администрации.

Эту новость, как сообщает VRT, уже приветствовала международная экологическая организация "Гринпис", которая ранее потребовала от властей Бельгии полностью запретить использование дизельных автомобилей в стране к 2025 году.

В бельгийской столице, а также во втором по величине городе страны Антверпене с октября 2018 года запрещено ездить на старых автомобилях с дизельными двигателями. Речь идет о машинах старше 20 лет. Подпадающие под запрет транспортные средства, въезжающие в запретные зоны, идентифицируются камерами распознавания по номерным знакам.

Власти Брюсселя давно пытаются бороться с высоким уровнем вредных выбросов. Еврокомиссия не раз критиковала администрацию города за бездействие в решении этой проблемы. Прошлым летом, в частности, в Брюсселе уже было запрещено движение автомобилей в центре города, в результате чего здесь появилась одна из самых больших пешеходных зон в Европе. Кроме того, движение по многим центральным улочкам, которые не превратились в пешеходную зону, стало односторонним.

"Автомобильный вопрос" в целом является одной из проблем Бельгии. По данным рейтинга, который ежегодно составляет американская служба управления дорожным движением Inrix на основании данных, полученных от систем GPS в автомобилях, Бельгия занимает первое место среди стран Евросоюза и Северной Америки по протяженности дорожных пробок. Два крупнейших города - Брюссель и Антверпен - названы самыми перегруженными в ЕС и Северной Америке. В среднем автомобилисты в столице королевства проводят в пробках 83 часа в год.