НАТО подписала контракт с Boeing на $1 млрд на модернизацию самолетов AWACS

БРЮССЕЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. НАТО подписала в среду контракт на $1 млрд с компанией Boeing на модернизацию своего флота из 14 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry/AWACS для продления срока их службы до 2035 года. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на церемонию подписания, которая прошла на бельгийской авиабазе "Мелсбрук" на северо-западной окраине Брюсселя.

"Сегодня мы отмечаем важную инвестицию во флот разведывательных самолетов НАТО. Контракт на один миллиард позволит модернизировать эти самолеты, чтобы системы AWACS продолжали поддерживать миссии альянса до 2035 года", - сказал Столтенберг.

Все самолеты AWACS НАТО были произведены в 70-80-х годах прошлого столетия. Подписание контракта с компанией Boeing планировалось ранее в этом году, однако было отложено на неопределенный срок из-за бюджетных ограничений в НАТО.

В последние месяцы американская сторона активно лоббировала заключение этой сделки, которая должна поддержать Boeing, серьезно пострадавшую в результате остановки эксплуатации последней пассажирской машины концерна - Boeing 737 Max. Самолеты этой модели потерпели две сходные по параметрам катастрофы за пять месяцев - первая 29 октября 2018 года, вторая 10 марта 2019 года, их жертвами стали 346 человек. По предварительным данным, причинами аварий стали конструктивные недостатки Boeing 737 Max.