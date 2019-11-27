Роухани заявил, что работа интернета восстановлена на значительной части территории Ирана

ТЕГЕРАН, 27 ноября. /ТАСС/. Доступ к интернету восстановлен на значительной части территории Ирана. Об этом в среду заявил президент страны Хасан Роухани.

"На сегодняшний день значительная часть страны подключена к интернету", - цитирует его агентство IRNA. Он добавил, что "в деревнях все имеют доступ к глобальной сети".

Кроме того, ранее агентство сообщило, что доступ к мобильному интернету в среду восстановлен в Тегеране, Куме и Казвине, а также в провинциях Кохгилуйе и Бойерахмед, Хормозган, Восточный Азербайджан, Бушер.

16 ноября иранские власти отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам. Решение о блокировках было принято на фоне непрекращающихся акций протеста, вызванных трехкратным повышением цен на бензин.

23 ноября доступ к глобальной сети через стационарные модемы был восстановлен для жителей Тегерана. Однако мобильный интернет оставался недоступным.