Спикер Кнессета пригласил представителей Нетаньяху и Ганца на встречу для создания кабмина

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Спикер Кнессета (парламента Израиля) Юлий Эдельштейн пригласил в среду представителей партии "Ликуд" премьера Биньямина Нетаньяху и центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца на встречу для последней попытки создания правительства национального единства по итогам выборов 17 сентября.

"Сегодня (27 ноября) я обратился к лидерам двух основных партийных блоков [Нетаньяху и Ганц] и попросил их поручить переговорным командам встретиться со мной в попытке сформировать правительство и предотвратить повторные выборы. Все понимают, что Израиль находится в чрезвычайном положении без нового правительства, что может привести к экономическому и социальному краху. Это - момент истины в израильской политике, и другого такого момента не будет", - цитирует высказывания Эдельштейна государственное радио Израиля Kan. По его данным, первая встреча переговорных команд "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" при посредничестве спикера Кнессета может состояться уже вечером 27 ноября.

После первых в истории Израиля повторных выборов 17 сентября ни Нетаньяху, ни его главный оппонент Бени Ганц по очереди не смогли создать правительственную коалицию за отведенные каждому из них 28 дней. 21 ноября президент Израиля по закону после провала двух претендентов передал Эдельштейну как представителю всех парламентариев мандат на создание кабинета. На нынешнем этапе парламенту отведен срок до 11 декабря на то, чтобы 61 из 120 депутатов в письменном виде мог попросить президента поручить формирование правительства одному из парламентариев, который получит 14 дней для последней попытки на формирование коалиции.

Если депутаты не смогут выдвинуть претендента, или же он так и не сможет создать кабмин за две недели, Кнессет автоматически будет распущен, а Израиль пойдет на вторые повторные и третьи за 12 месяцев выборы, которые в таком случае состоятся в марте 2020 года. По итогам первых в 2019 году выборов, состоявшихся 9 апреля, Нетаньяху не смог за отведенный ему срок сформировать правительственную коалицию, а партия "Ликуд" инициировала и провела через Кнессет закон о самороспуске палаты и проведении первых в истории Израиля повторных парламентских выборов, которые состоялись 7 сентября, но практически не поменяли расклад сил в парламенте.