Члены ОЗХО одобрили предложения России и Запада по "Новичкам"

ГААГА, 27 ноября. /ТАСС/. Страны - члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) одобрили два предложения по внесению в контрольные списки организации новых химикатов, в том числе известного под названием "Новичок". Голосование по данному вопросу состоялось в среду на 24-й Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Решение было принято консенсусом, без возражений со стороны присутствующих делегаций.

Первое предложение было внесено "тройкой" западных стран, в которую входят Канада, Нидерланды и США, а второе - Российской Федерацией. Как сообщал ранее постпред РФ при организации Александр Шульгин, "тройка" предлагала дополнить контрольные списки химикатов, запрещенных по КЗХО, двумя семействами. Российская сторона предлагала более широкий подход, то есть включить в списки четыре семейства, в том числе химикат, который был найден в Солсбери и Эймсбери.

Как пояснил генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас, в соответствии с правилами, "изменения в списки вступят в силу через 180 дней после того, как технический секретариат направит соответствующее уведомление [всем государствам-участникам и генсеку ООН как депозитарию Конвенции о запрещении химического оружия]". Он также выразил удовлетворение принятым решением, обратив внимание на то, что государства-участники доказали, что "они могут совместно работать над тем, чтобы продвигать цели Конвенции".

Обсуждения относительно внесения новых химикатов в контрольные списки ОЗХО ведутся достаточно давно, однако наиболее остро вопрос встал после инцидентов в Солсбери и Эймсбери, в результате которых в 2018 году, по версии британских властей, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" сначала бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, а потом британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули.

Канада, Нидерланды и США выступили с предложением о включении в списки двух новых семейств веществ на встрече Исполнительного совета ОЗХО в середине января. Россия тогда высказала ряд серьезных замечаний относительно этого предложения и не стала ассоциировать себя с соответствующим решением Исполсовета. Вслед за этим в феврале в Гааге прошла созванная по инициативе РФ внеочередная встреча Исполсовета, которая была посвящена внесению изменений в приложение по химикатам. Россия тогда предлагала включить в списки пять семейств химикатов, в том числе известных на Западе под названием "Новички", однако инициатива не была одобрена. В сентября этого года российская сторона модифицировала свое предложение, оставив в нем четыре семейства. Два этих семейства схожи с семействами, предложенными "тройкой".