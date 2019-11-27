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СМИ: лидер южнокорейской оппозиции госпитализирован после недельной голодовки

Ранее Хван Гё Ан заявлял, что "готов бороться до самой смерти", чтобы предотвратить национальный кризис

ТАСС, 27 ноября. Председатель крупнейшей в Республике Корея оппозиционной Корейской партии свободы (КПС) Хван Гё Ан доставлен в больницу после семидневной голодной забастовки. Как сообщает в среду агентство Yonhap, акция протеста проводилась в знак несогласия с политикой действующего президента страны Мун Чжэ Ина.

20 ноября Хван Гё Ан объявил о начале бессрочной голодовки, которую он проводил в палатке, установленной на площади перед Голубым домом - администрацией президента Южной Кореи. Хван Гё Ан выступает против решения главы государства не продлевать действие соглашения о конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) с Японией, призывает к сворачиванию реформы избирательной системы и отмене создания специального органа для расследования коррупционных преступлений среди высокопоставленных чиновников. Политик заявил, что "готов бороться до самой смерти", чтобы предотвратить национальный кризис.

По данным агентства, оппозиционер потерял сознание в среду.

Хван Гё Ан известен яркими политическими акциями. В сентябре оппозиционер публично сбрил волосы на голове в знак протеста против назначения министром юстиции страны Чо Гука, который затем был вынужден уйти в отставку.

В конце апреля 2019 года парламент Южной Кореи одобрил два законопроекта: о создании нового органа по расследованию коррупционных преступлений, а также об изменении схемы распределения депутатских мандатов в Национальном собрании (парламенте). Законы поддержали правящая Демократическая партия "Тобуро" и три оппозиционных партии. Против выступила лишь КПС, депутаты которой предприняли попытку заблокировать вход в зал заседаний для других парламентариев и тем самым саботировать голосование.

Теги
ЯпонияРеспублика КореяМун Чжэ Ин
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