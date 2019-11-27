ДНР заявила о завершении всех мероприятий по разведению в Петровском

МИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) полностью завершила комплекс мероприятий на участке разведения сил в районе Петровского, включая отвод войск, разминирование и демонтаж фортификационных сооружений. Об этом в среду заявила полпред ДНР на переговорах контактной группы, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.

"По причине незначительных нарушений со стороны республики на данный момент все основные мероприятия согласно плану-графику у нас уже выполнены", - сообщила Никонорова, заявление которой размещено на сайте МИД ДНР.

"Учитывая оставшееся до 4 декабря время, есть возможность более тщательного освоения территории в рамках противоминных мероприятий. Ожидаем, что украинская сторона вложится в сроки и выполнит свои обязательства в полной мере", - отметила глава МИД ДНР.

Никонорова подчеркнула, что план-график будет считаться реализованным только после того, как Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ проведет верификацию и подтвердит факт завершения всех мероприятий на участке разведения в специальном отчете.

Населенный пункт Петровское, расположенный на линии соприкосновения примерно в 40 км к югу от Донецка, стал третьим пилотным участком, где состоялся отвод сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Ранее войска были разведены у Золотого и Станицы Луганской.

Донецкая народная республика и Украина приступили к отводу сил и средств в районе Петровского 9 ноября. С 13 по 19 ноября на участке разведения сил в районе Петровского саперы МЧС ДНР проводили противоминные мероприятия. Народная милиция ДНР 22 ноября приступила к демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в окрестностях Петровского. При условии зеркальности действий сторон конфликта процесс разведения должен завершиться 4 декабря.