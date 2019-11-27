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AFP: на востоке ДР Конго убиты 13 мирных жителей

Ответственной за преступления называют террористическую группировку Альянс демократических сил

ПРЕТОРИЯ, 27 ноября. /ТАСС/. Боевики атаковали и убили в районе города Бени на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) по меньшей мере 13 гражданских лиц. Об этом сообщило в среду агентство France Presse со ссылкой на миссию ООН по стабилизации в ДР Конго (МООНСДРК).

"На утро среды было 13 погибших мирных жителей", - отметил сотрудник миссии. Ответственной за преступления группировкой называют террористический Альянс демократических сил (АДС). Созданная в середине 1990-х годов исламистами в западных районах Уганды, эта группировка имеет также лагеря в районе конголезского города Бени.

Власти провинции Северное Киву отмечают, что с 5 ноября в районе Бени боевиками АДС были убиты более 90 человек. Тем самым террористические структуры пытаются вызвать хаос в этой части ДР Конго и попытаться остановить продвижение правительственных сил на свои позиции.

С конца минувшего октября конголезские вооруженные силы проводят на востоке страны крупнейшую за последние годы операцию по выявлению и уничтожению отрядов боевиков. Основные действия армейские части ведут в провинции Северное Киву, которая граничит с Угандой и Руандой, против отрядов АДС. Операция стала результатом достигнутой договоренности пяти стран: ДР Конго, Уганды, Руанды, Бурунди и Танзании об укреплении региональной безопасности. Она предусматривает проведение совместных военных операций в приграничных зонах. Миссия ООН по стабилизации в ДРК объявила, что осуществляет в рамках нынешней операции поддержку только сил ДР Конго.

Теги
БурундиРуандаТанзанияУгандаКонго (ДРК)
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