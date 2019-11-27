Члены ОЗХО отложили решение по бюджету из-за возражений со стороны России и Китая

ГААГА, 27 ноября. /ТАСС/. Страны - члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогли в среду единогласно принять бюджет организации на 2020 год и отложили решение вопроса на 24 часа для проведения консультаций. О своем несогласии с предложенным документом заявили РФ и Китай. Обсуждение вопроса ведется в рамках 24-й Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия, которая проходит на этой неделе в Гааге.

Как заявлял ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, Россия не согласна с тем, что в бюджет закладываются расходы на конвенционную и неконвенционную деятельность организации. Под последней в первую очередь подразумевается деятельность группы по расследованию и идентификации, имеющей право устанавливать ответственных за применение химического оружия.

По мнению российской стороны, решение о наделении ОЗХО обвинительными функциями, которое было принято в 2018 году, нелегитимно и является прямым посягательством на исключительные прерогативы СБ ООН. Соответственно российская сторона добивается того, чтобы бюджетные средства расходовались лишь на конвенционную деятельность и не направлялись на функционирование обвинительного механизма.