{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Члены ОЗХО отложили решение по бюджету из-за возражений со стороны России и Китая

По мнению российской стороны, решение о наделении организации обвинительными функциями нелегитимно и является прямым посягательством на исключительные прерогативы СБ ООН

ГААГА, 27 ноября. /ТАСС/. Страны - члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогли в среду единогласно принять бюджет организации на 2020 год и отложили решение вопроса на 24 часа для проведения консультаций. О своем несогласии с предложенным документом заявили РФ и Китай. Обсуждение вопроса ведется в рамках 24-й Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия, которая проходит на этой неделе в Гааге.

Как заявлял ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, Россия не согласна с тем, что в бюджет закладываются расходы на конвенционную и неконвенционную деятельность организации. Под последней в первую очередь подразумевается деятельность группы по расследованию и идентификации, имеющей право устанавливать ответственных за применение химического оружия.

По мнению российской стороны, решение о наделении ОЗХО обвинительными функциями, которое было принято в 2018 году, нелегитимно и является прямым посягательством на исключительные прерогативы СБ ООН. Соответственно российская сторона добивается того, чтобы бюджетные средства расходовались лишь на конвенционную деятельность и не направлялись на функционирование обвинительного механизма.

Теги
РоссияКитайШульгин, Александр Васильевич
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Сайдик рассчитывает, что обмен пленными в Донбассе состоится "в обозримое время"
Спецпредставитель председателя ОБСЕ отметил, что в этом направлении ведется "действительно очень серьезная работа"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС