Сайдик рассчитывает, что обмен пленными в Донбассе состоится "в обозримое время"

МИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик надеется, что обмен пленными в Донбассе может состоятся "в обозримое время".

"Ведется действительно очень серьезная работа. Я убежден, что стороны хотят обмена. И я надеюсь, что он еще состоится в обозримое время", - сказал он в среду, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ также заявил, что он "с большой надеждой" смотрит "на встречу в "нормандском формате", которая состоится 9 декабря в Париже. "Надеюсь, что "нормандскую четверку" не будут издалека тревожить боевые действия в Донбассе", - добавил Сайдик.

В преддверии саммита хочу подчеркнуть, что мы со стороны контактной группы и ее рабочих групп выполнили все задачи, поставленные перед нами политическими советниками нормандского формата. И сегодня я с большой надеждой смотрю на эту встречу", - сказал Сайдик.

В целом, по его словам, "развитие событий в последнее время внушает определенный оптимизм".