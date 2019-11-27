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Грузия впервые стала председателем Комитета министров Совета Европы

Она переняла председательство от Франции

ТБИЛИСИ, 27 ноября. /ТАСС/. Грузия впервые за 20 лет членства в Совете Европы (СЕ) на шесть месяцев стала председателем в Комитете министров СЕ. Об этом в среду сообщила грузинская телекомпания Imedi.

"Быть председателем - это большая ответственность. Вместе с тем, это дает нам шанс показать всему миру нашу культуру, искусство, кухню при помощи разных интересных культурных программ. Во время председательства Грузии будут проведены ряд культурных мероприятий. Мы рады, что у Грузии будет возможность пригласить гостей на грузинское вино", - сказал глава МИД Грузии Давид Залкалиани на церемонии передачи полномочий председателя.

Грузия переняла председательство от Франции. Официальная церемония передачи полномочий началась с трамвайной остановки в Страсбурге. Залкалиани вместе с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич прокатились на трамвае, который в течение шести месяцев будет курсировать по улицам Страсбурга, оформленный буквами грузинского алфавита.

После этого официальная часть церемонии продолжилась на площади Республики, где был опущен флаг Франции и поднят грузинский. Там же прозвучал и гимн Грузии. Уже после этого участники церемонии переместились в здание Совета Европы, где грузинской стороне были переданы символичные ключи.

Грузия разработала приоритетные направления, по которым будет работать во время председательства: защита прав человека и окружающей среды, правосудие, ориентированное на ребенка и усиление демократии при помощи образования, культуры и молодежи.

Грузия стала членом Совета Европы 27 апреля 1999 года, оказавшись 41-м членом организации.

Теги
ГрузияФранция
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