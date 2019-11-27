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Генпрокурор Украины пообещал сократить на треть число сотрудников ведомства

Руслан Рябошапка также сообщил, что на рассмотрение правительства уже направлен проект постановления о повышении зарплаты прокурорам

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что планирует сократить штат прокуратуры на треть - с 15 тыс. до 10 тыс. человек. Об этом сообщил в среду телеканал "112 Украина".

"Количество прокуроров, которое есть сегодня, это 15 тыс. Мы исходим из того, что работать будет 10 тыс.", - сказал Рябошапка журналистам.

"Мы будем корректировать, посмотрим по их численности и по цифрам. Все будет зависеть, какая будет заработная плата прокуроров, возможно, мы будем корректировать показатели государственного бюджета", - заявил Рябошапка.

Украинский генпрокурор сообщил, что на рассмотрение правительства уже направлен проект постановления о повышении зарплаты прокурорам.

В сентябре Верховная рада приняла закон о реформировании органов прокуратуры Украины. Согласно пояснительной записке, реформа заключается в проведении переаттестации прокуроров и создании на базе действующей структуры офиса генерального прокурора, областных и окружных прокуратур. Помимо переаттестации прокуроров документом также предусмотрено уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс. до 10 тыс. человек.

Теги
УкраинаРябошапка, Руслан Георгиевич
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