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Испанская разведка поможет МВД защитить саммит ООН по климату от кибератак

Мероприятие пройдет в Мадриде со 2 по 13 декабря

МАДРИД, 27 ноября. /ТАСС/. Национальный разведывательный центр (НРЦ) Испании окажет содействие МВД страны в защите от киберугроз 25-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25). Об этом сообщил в среду на пресс-конференции заместитель директора подведомственного НРЦ Национального криптологического центра (НКЦ) Хавьер Кандау.

Он уточнил, что ООН попросила помощи в этом вопросе у испанского министерства внутренних дел, которому, в свою очередь, будет оказана поддержка НКЦ для гарантии кибербезопасности саммита. "Мы будет поддерживать, и, если будет зафиксирован какой-то очень важный инцидент, мы примем [меры]", - приводит слова Кандау агентство Europa Press.

Представитель НКЦ также уточнил, что в течение текущего года в стране было зафиксировано в общей сложности 36 серьезных кибератак. Из них около 20 были осуществлены с территории других государств.

COP-25 пройдет в Мадриде со 2 по 13 декабря. Мероприятие должно было состояться в Чили, однако из-за массовых протестов в стране было принято решение провести саммит в Испании.

Как сообщили в среду испанские власти, около 50 высокопоставленных представителей различных государств, в том числе главы правительств и государств, посетят COP-25. При этом, по их данным, президент Чили Себастьян Пиньера в Мадрид прибыть не сможет. Организация саммита обойдется Испании примерно в €50 млн.

Теги
Пиньера, СебастьянИспанияЧили
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