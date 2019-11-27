В Раде предлагают ввести для пенсионеров Донбасса регулярную идентификацию личности

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Президентская фракция "Слуга народа" в Верховной раде Украины предлагает ввести выплату пенсий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей при условии регулярной идентификации личности. Соответствующий законопроект о введении регулярной идентификации пенсионеров с неподконтрольных территорий каждые полгода и праве на получение выплаченную ранее пенсию опубликован на сайте Рады.

Группа депутатов во главе с главой комитета по вопросам соцполитики Галиной Третьяковой предлагает на законодательном уровне утвердить ежемесячную выплату пенсий при условии идентификации лица один раз в шесть месяцев. При этом подать заявление о перерасчете пенсии или получить выплату смогут не только пенсионеры, но и их представители при наличии нотариально заверенной доверенности. Пенсию будут выплачивать только на подконтрольных Киеву территориях.

Законопроект отменяет для жителей неподконтрольных территорий и переселенцев обязанность предоставлять бумажные документы, свидетельствующие о праве получать пенсию. При таких условиях пенсию начисляют, опираясь, в том числе, на информацию Пенсионного фонда и Госреестра соцстрахования.

Предполагается, что будет запрещено отказывать в выплате пенсий в связи с невозможностью проверки первичных документов о праве на соцвыплаты. Законопроектом предлагается отменить ограничение в праве получить невыплаченную пенсию только за три года, в том числе наследниками.

Сейчас для получения пенсий жителям неподконтрольных Киеву территорий необходимо приезжать на подконтрольную правительству территорию. Более того, если они хотят продолжать получать пенсии, то не могут находиться на неподконтрольной территории более 60 дней подряд.

Бывшая власть умышленно не выплачивала пенсии

Предыдущая украинская власть категорически отказывалась выплачивать пенсии жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик до выполнения других пунктов Минских соглашений. Бывший министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что "восстановление социальных выплат - это восьмой пункт Минских соглашений.

Семь предыдущих пунктов, связанных с прекращением огня, отводом тяжелых вооружений - не выполнены. Восьмой пункт будет выполняться только тогда, когда будут выполнены первые семь", - заявлял Рева.

Обеспокоенность в связи с прекращением Киевом социальных выплат и пенсий жителям Донбасса ранее выражали не только украинские правозащитники, но и в представительстве ООН. Они считают, что проведение силовой операции в Донбассе не является основанием для приостановки выплаты пенсии местным жителям, поскольку все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или временно переселенными лицами.

Выплаты пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса были остановлены постановлением кабинета министров от 7 ноября 2014 года, решившего, что выплаты должны быть восстановлены после возвращения регионов под контроль украинской власти.

В октябре 2015 года первая палата Высшего административного суда вынесла решение о выплате пенсий, заработных плат и социальных пособий тем, кто проживает на территориях провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В то же время Рева заявил, что не будет сотрудничать с ЛНР и ДНР по выплатам пенсий. По его словам, для выплат пенсий жителям неподконтрольных территорий ежегодно нужно 30 млрд гривен ($1,2 млрд).