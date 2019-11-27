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Беспорядки в Чили

В ходе беспорядков в Чили пострадали более 2200 полицейских

Как сообщил президент страны Себастьян Пиньера, нападениям подверглись 188 полицейских участков

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 ноября. /ТАСС/. Более 2200 полицейских получили различные травмы и ранения в ходе беспорядков, которые продолжаются в Чили с середины октября. Об этом сообщил в среду президент республики Себастьян Пиньера.

"За последние недели пострадали 2210 полицейских, у 57 из них огнестрельные ранения, еще 45 получили ожоги от коктейлей Молотова", - сказал он в ходе обращения, которое транслировалось в эфире телеканала 24 Oras .

По словам президента, нападениям подверглись 188 полицейских участков и почти 1 тыс. автомобилей стражей порядка. "Полиция как никогда нуждается в нашей полной поддержке", - сказал Пиньера. Он также отметил, что правоохранительные органы Чили "недостаточно оснащены для выполнения своих задач". Глава государства призвал парламент как можно скорее одобрить подготовленные правительством законопроекты, ужесточающие наказания за участие в беспорядках, вандализм и мародерство.

В то же время Пиньера подчеркнул, что полиция должна защищать правопорядок, уважая права человека и не нарушая законы. "Если есть нарушения, их должна расследовать прокуратура, а затем вынести решение суд", - добавил президент. Ранее неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором говорится о "серьезных нарушениях прав человека со стороны полиции Чили".

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, начались в Сантьяго 14 октября, когда власти решили повысить стоимость проезда в метро. Позднее манифестации охватили и другие города. Жертвами насилия в ходе беспорядков стали более 20 человек. Из-за сложившейся ситуации власти отказались от проведения саммита лидеров стран - участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре и Конференции ООН по изменению климата в декабре.

Пиньера заявил в конце октября, что правительство направит в Национальный конгресс (парламент) пакет мер социальной поддержки, включающий увеличение размера пенсий, снижение тарифов на электричество и цен на лекарства, а также установление минимального гарантированного дохода. В середине ноября парламент согласовал шаги по выработке и утверждению новой конституции, что было одним из требований протестующих.

Теги
Пиньера, СебастьянЧилиБеспорядки в Чили
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