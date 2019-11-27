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Президент Румынии высказался за проведение досрочных парламентские выборов

Клаус Йоханнис считает, что они должны состояться весной 2020 года

БУХАРЕСТ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис выступил за проведение предстоящей весной в стране досрочных парламентских выборов. Соответствующее заявление глава государства сделал на пресс-конференции в среду по итогам заседания Верховного совета обороны, который объединяет высших руководителей Румынии и глав силовых ведомств.

"Думаю, что было бы очень хорошо провести досрочные выборы весной, - сказал он. - Я проведу консультации со всеми политическими лидерами".

На заседании совета были обсуждены цели Румынии на саммите НАТО в Лондоне 3-4 декабря. Йоханнис отметил, что "вновь подчеркнет важность Черного моря для НАТО, для восточного фланга и Румынии" и констатирует, что Бухарест намерен выделять 2% от ВВП на оборону. Президент также сообщил, что Румыния приобретет еще пять истребителей F16, уточнив при этом, что потребуется одобрение сделки парламентом, поскольку стоимость самолетов превышает €100 млн.

На заседании совета было принято решение о том, что в военных операциях за рубежом в 2020 году примут участие более 2100 военнослужащих и гражданских служащих румынского Минобороны и свыше 790 военных и полицейских МВД. Данный показатель увеличился примерно на 200 человек по сравнению с текущим годом.

Йоханнис также сообщил, что начальником Штаба обороны (Генштаба) Румынии назначен генерал Даниел Петреску. Назначение последовало за уходом в отставку генерала Николае Чукэ, который занял пост министра национальной обороны.

Теги
РумынияЙоханнис, Клаус
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