Госдеп обвинил Каракас в использовании нефти для покупок военной техники и погашения долга

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент считает, что правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро тратит полученные от продажи нефти деньги на покупку военной техники и погашение внешнего долга перед Россией и Китаем вместо того, чтобы обеспечивать население едой и медикаментами. С таким заявлением выступил в четверг на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"Народу Венесуэлы никогда не доставалась прибыль от продажи нефти при режиме Мадуро, который использовал венесуэльскую нефть, чтобы платить за средства, с помощью которых он подавляет свой собственный народ", - заявил Абрамс. "В этом году, например, они подписали контракты на сумму в $209 млн для покупок военной техники у России: истребители [ОКБ] Сухого, военные вертолеты и другие вещи", - утверждал он.

"Режим заплатил российской нефтяной компании "Роснефть" более $1,5 млрд, чтобы сократить долг", - сказал дипломат. "Они отправили Китаю нефть стоимостью почти $3 млрд, большая часть которой ушла на сокращение долга. Они отправили нефть на сумму около $900 млн на Кубу. В целом это около $5 млрд, которые могли быть потрачены на еду и медицину", - добавил спецпредставитель США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС, что сотрудничество между Россией и Венесуэлой в военно-технической области осуществляется в полном соответствии с венесуэльским законодательством, и никаких вопросов здесь нет и быть не может. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявлял журналистам, что третьи страны не должны беспокоиться по поводу отношений России и Венесуэлы, а право на сотрудничество следует уважать.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Действующий президент республики Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.