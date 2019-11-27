NYT: адвокат Трампа вел консультации о возможном оказании услуг властям Украины

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обсуждал с официальными лицами Украины возможность оказания им услуг по возвращению похищенных ранее в стране средств. Об этом сообщила в среду газета The New York Times.

Ее журналисты ознакомились с документами, из которых следует, что Джулиани в начале текущего года вел переписку на эту тему с представителями Министерства юстиции Украины. В одном из писем адвокат Трампа якобы предлагал выплатить ему и его компании Giuliani Partners $300 тыс. за помощь в возвращении властям в Киеве средств, которые ранее были похищены и хранятся за границей.

В публикации отмечается, что сотрудники газеты также получили черновой вариант документа, в котором Джулиани предлагал аналогичные услуги Юрию Луценко. Он ранее являлся генпрокурором Украины. Как свидетельствуют материалы, о которых идет речь, адвокат Трампа рассчитывал получить от Луценко $200 тыс. Издание не утверждает, что стороны достигли каких-либо окончательных договоренностей.

Сам Джулиани заявил журналистам газеты, что украинские власти выражали заинтересованность в его услугах. "Я подумал, что это будет слишком сложно", - отметил он. Джулиани подчеркнул, что в итоге не стал заключать с украинской стороной никаких договоренностей и не получил от нее оплаты. Представители Министерства юстиции Украины также сообщили изданию, что не заключали с адвокатом Трампа каких-либо контрактов.

Джулиани ранее не раз заявлял, что у него не было никаких деловых интересов на Украине.

Скандал вокруг Джулиани

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.