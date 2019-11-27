WP: Вашингтон и Эр-Рияд обсуждают финансирование пребывания войск США в Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН 27 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Саудовская Аравия ведут переговоры о финансировании пребывания американских военнослужащих на территории королевства. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post.

По сведениям источников издания в американской администрации, Вашингтон и Эр-Рияд обсуждают "распределение финансового бремени" в связи с увеличением контингента американских военнослужащих, которые должны обеспечить защиту королевства от приписываемых Ирану атак на критически важную нефтяную инфраструктуру страны. Ожидается, что королевство выделит средства на модернизацию авиабазы, покроет затраты на материально-техническое обеспечение. Источники газеты утверждают, что Иран не наносит удары по целям, рядом с которыми дислоцированы американские военнослужащие, в связи с тем, что президент США Дональд Трамп пообещал принять меры военного реагирования в ответ на подобные действия Тегерана.

Как отмечает The Washington Post, председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли обсуждал на этой неделе с саудовскими властями размещение Пентагоном новых радаров, средств ПВО и другой военной техники в королевстве.

На прошлой неделе специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов заявил, что планы США в ближайшее время увеличить военное присутствие на территории Саудовской Аравии только усилят напряженность в зоне Персидского залива.

Ранее в Вашингтоне заявили о том, что в ближайшие недели развернут дополнительные вооружения в Саудовской Аравии, численность военнослужащих при этом составит три тысячи человек. Как отмечают американские власти, эти меры направлены на противодействие Ирану, который, по мнению Вашингтона, продолжает угрожать безопасности региона и ответственен за проведение атак на саудовские нефтяные объекты.