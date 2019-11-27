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Политический кризис в Боливии

Моралес сообщил, что Интерпол начал сбор информации о нем

По словам экс-президента Боливии, его разыскивают в нескольких странах по обвинению в "несуществующих преступлениях"

МЕХИКО, 27 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Боливии Эво Моралес, получивший политическое убежище в Мексике, сообщил, что Международная организация уголовной полиции (Интерпол) начала сбор о нем информации, распространив в отношении него "синее уведомление".

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"Нам известно о появлении синего уведомления Интерпола", - сказал Моралес в среду на пресс-конференции в Мехико. Речь идет о запросе на получение дополнительной информации о местонахождении или деятельности человека, подозреваемого в совершении преступления. По словам Моралеса, теперь его разыскивают в нескольких странах по обвинению в "несуществующих преступлениях".

И.о. президента Боливии Жанин Аньес ранее заявляла, что Моралес может предстать перед судом в случае возвращения в южноамериканскую страну из Мексики. 23 ноября она сообщила, что не подпишет закон, защищающий экс-президента от уголовного преследования.

В Боливии 20 октября состоялись президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Моралес. Его главный соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает это решение. В стране начались акции протеста и беспорядки.

После трех недель протестов Моралес заявил, что покидает свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа и главы обеих палат парламента. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, 12 ноября объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияМексикаПолитический кризис в БоливииАньес, Жанин
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