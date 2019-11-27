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Госдеп признал, что не имеет данных о местонахождении экс-главы военной разведки Венесуэлы

Судебная коллегия Испании в сентябре отказала в выдаче Уго Карвахаля, руководившего венесуэльской спецслужбой с 2004 по 2008 год

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. США по-прежнему не располагают информацией о местонахождении бывшего главы венесуэльской военной разведки Уго Карвахаля, которого Испания должна выдать американским правоохранителям. Это признал в среду на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

16 сентября судебная коллегия Испании отказала в выдаче Карвахаля, руководившего венесуэльской спецслужбой с 2004 по 2008 год, в результате чего он был освобожден из-под стражи. 13 ноября экстрадицию после апелляции прокуратуры королевства все же одобрили, однако теперь испанские власти не могут найти экс-главу военной разведки.

"Нет [ничего] нового. Я не говорил с испанскими властями об этом", - сказал Абрамс.

"Предполагаю, что они [испанские власти] напрямую контактируют с представителями правоохранительных органов США из посольства [США] в Испании. Но у меня нет какой-либо новой информации об этом", - добавил спецпредставитель.

В 2008 году Минфин США внес Карвахаля в санкционный список за финансирование незаконного оборота наркотиков колумбийской повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Госдеп включил в 2001 году в список террористических организаций. Карвахаль был соратником экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса (1954-2013). Экс-глава спецслужбы осудил правление действующего главы Боливарианской Республики Николаса Мадуро и в феврале признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента страны.

Теги
Мадуро, НиколасСШАИспанияВенесуэлаГуайдо, Хуан
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