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Правительство Украины ввело санкции против археологов-поисковиков и вещателей Крыма

Конкретные фирмы и компании и характер санкций в сообщении украинского министерства не названы

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины ввел санкции против лиц, которые якобы разрушают объекты культурного наследия в Крыму, осуществляют там теле- и радиовещание, а также поставляют материалы для оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Об этом сообщает в среду пресс-служба министерства, которое занимается вопросами неподконтрольных Киеву территориями Донбасса.

"Во время заседания правительства было принято предложение Министерства ветеранов применить санкции к юридическим лицам, обеспечивающих незаконную деятельность оккупационной администрации РФ и юридических лиц, привлеченных к проведению незаконных поисковых работ на объектах археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия . В частности, это 39 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ и 22 юридических лица, зарегистрированных на территории Крыма и г. Севастополя по российскому законодательству", - сказано в сообщении.

Предусмотрены также санкции к юридическим лицам, которые, по мнению Киева, "незаконно вещают на захваченных радиочастотах на территории Крыма и г. Севастополя". Среди них - 19 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ и 15 юридических лиц, зарегистрированных на территории Крыма и Севастополя.

Конкретные фирмы и компании и характер санкций в сообщении не названы. Начиная с 2015 года Украина неоднократно вводила санкции против физических и юридических лиц в России, которые, по мнению Киева, наносят ущерб ее интересам. Как правило, они подразумевают запрет на въезд в страну, а также блокировку активов и приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств /запрет на кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии, на покупку ценных бумаг.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Киев отказался признавать Крым частью России, несмотря на убедительные итоги референдума, и всякий раз предпринимает политические демарши в отношении действий, которые могут быть расценены как признание Крыма российской территорией.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссия
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