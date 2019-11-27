СМИ: на юге Ирака усилили меры безопасности после атаки на консульство Ирана

КАИР, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Ирака усиливают меры безопасности в южных провинциях страны после атаки и поджога консульства Ирана в Эн-Наджафе. Как передает телеканал Al Arabiya, повышенные меры приняты в Басре и Кербеле, где также располагаются иранские консульские представительства.

Тем временем в Эн-Наджафе введен комендантский час после нападения на консульство. Группа протестующих подожгла вход в здание. Разгоревшееся пламя перекинулось на остальную часть постройки. В настоящее время пожарные пытаются справиться с огнем, здание консульства полностью обесточено. Как сообщил телеканал As Sumaria, после атаки на иранское представительство силы безопасности полностью покинули комплекс и он сейчас никем не охраняется. Между тем перед зданием по-прежнему находится группа демонстрантов, которая пытается препятствовать проезду пожарных машин к горящему зданию.

В связи с ситуацией в городе в четверг там объявлен выходной для сотрудников всех государственных учреждений, за исключением органов здравоохранения и внутренних дел.

Уже не первый раз иракцы атакуют здания иранских консульств в стране в знак протеста против политики Тегерана и вмешательства во внутренние дела Ирака, но впервые это произошло в Эн-Наджафе. До этого неоднократно горело консульство Ирана в Басре. После одного из пожаров диппредставительство переехало в другое здание. Предпринимались попытки нападения и на консульство в Кербеле. В начале ноября группа агрессивно настроенных молодых людей попыталась проникнуть на территорию иранского консульства, но встретила жесткий отпор со стороны сил безопасности.

Тегеран неоднократно призывал власти Ирака принять необходимые меры для обеспечения безопасности дипломатических объектов. После последней попытки штурма консульства в Кербеле иранские дипломаты выступили с призывами к соотечественникам воздержаться от посещения Ирака, в том числе от паломничества к святым местам ислама, расположенным, в частности, в этом городе.

Акции протеста в Ираке не прекращаются с начала октября, когда на улицы городов начали выходить люди, недовольные ухудшением условий жизни, высокой безработицей среди молодежи и коррупцией. Практически повсеместно демонстрации сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент. За время беспорядков погибли свыше 350 человек, еще более 15 тыс. пострадали.