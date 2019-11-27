МИД Венесуэлы назвал "антидипломатией" планы Госдепа о будущем усилении санкционных мер

КАРАКАС, 28 ноября. /ТАСС/. Власти США пытаются отрицать свои неудачи в политике по отношению к Венесуэле вместо того, чтобы начать конструктивную работу, основанную на сложившихся политических реалиях. С таким заявлением выступил в среду глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, комментируя заявления спецпредставителя США по Венесуэле Эллиотта Абрамса о неизменности санкционного курса Вашингтона в отношении южноамериканской страны.

"Этот джентльмен находится в стадии отрицания, если говорить психологическими терминами, - написал дипломат в Twitter. - В вопросе Венесуэлы они (власти США - прим. ТАСС) продолжают демонстрировать, что они находятся в стане проигравших. Им пора отказаться от антидипломатии и работать исходя из реалий и уважения к свободным народам".

Спецпредставитель США по Венесуэле сообщил в среду, что Вашингтон не собирается вносить какие бы то ни было коррективы в свою текущую политику в отношении Боливарианской Республики и продолжит ужесточать ограничительные меры против Каракаса.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Действующий президент республики Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.