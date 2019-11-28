Экс-кандидат в президенты Венесуэлы предложил провести дебаты между Мадуро и Гуайдо

КАРАКАС, 28 ноября. /ТАСС/. Экс-кандидат в президенты Венесуэлы Энри Фалькон, баллотировавшийся в 2018 году, предложил провести дебаты между действующим главой Боливарианской Республики Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.

"Давайте проведем публичные дебаты. Пусть встретятся Николас Мадуро и Хуан Гуайдо, чтобы обсудить выборы и решения [кризиса]", - написал политик в среду на своей странице в Twitter.

По мнению оппозиционера, с помощью дебатов Мадуро сможет объяснить "проблемы в экономике, коррупцию и нарушение прав человека". "Гуайдо, в свою очередь, объяснит свое видение [будущего] и ошибки [правительства], которые привели нас сюда [к нынешней ситуации]", - добавил он.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Действующий президент республики Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.