Мадуро обвинил Колумбию в заговоре против республики

КАРАКАС, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в среду во время выступления перед военнослужащими об успешном раскрытии заговоров, которые финансировались колумбийскими олигархами и были направлены против средств противовоздушной обороны Боливарианской Республики.

"Мы раскрыли более 47 финансировавшихся долларами колумбийской олигархии заговоров, многие из которых были направлены против Боливарианских ВВС и системы "Сухой" (очевидно, речь идет о находящихся на вооружении Боливарианских ВВС многоцелевых истребителях Су-30 - прим. ТАСС). Они попытались устроить диверсию, чтобы оставить Венесуэлу без противовоздушной обороны", - заявил он. Выступление Мадуро транслировалось по государственному телевидению.

Президент Венесуэлы также поблагодарил представителей национальных ВВС "за защиту венесуэльского воздушного пространства, мира, независимости и национальной безопасности".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.